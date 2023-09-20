الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات بالدقهلية وصيدلى يروج المخدرات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

 

سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة فى الدقهلية 

 تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أسفل مسكنه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من (سائق "توك توك"، عامل بناء، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، كما أضافا ارتكاب (6) وقائع أخرى بدائرة المركز، وضبط المسروقات (مركبة "توك توك" - 6 دراجات نارية).

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

ضبط مندوب صيدلى وموظف وعاطل بحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث القبض على 3 أشخاص لقيامهم بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

 

ضبط مندوب صيدلى وموظف وعاطل بحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة   

 رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط موظف بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 400 قرص مخدر، وضبط حاصل على دبلوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 372 أمبول مخدر، وضبط مندوب صيدلى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته 180 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

قطاع الأمن العام تشكيل ا عصابي ا الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث العقاقير الطبية المخدرة مندوب صيدلى

مواد متعلقة

تخصص حشيش والميثامفيتامين .. السجن المشدد 3 سنوات لـ4 تجار مخدرات في جرجا

حبس خادمة سرقت مصوغات ذهبية من شقة في الشروق

السجن المشدد لتاجر مخدرات بالعامرية غرب الإسكندرية لحيازته كمية من الهيروين

ضبط خادمة سرقت مصوغات ذهبية وفضية من فيلا في الشروق

ضبط عصابة سرقة وتقطيع السيارات ببورسعيد

الأكثر قراءة

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

هيئة الطاقة الذرية تنتج صنف "لوبيا" جديدًا

أحد الناجين من إعصار "دانيال": "المياه كسرت الأبواب واللى ملحقش يجرى مات"

مبادرة "السياسى الشاب" تعلن دعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

البرلمان العربى يدين العدوان الإسرائيلى على جنين وقطاع غزة