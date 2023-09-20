ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات بالدقهلية وصيدلى يروج المخدرات

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة فى الدقهلية

تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أسفل مسكنه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من (سائق "توك توك"، عامل بناء، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، كما أضافا ارتكاب (6) وقائع أخرى بدائرة المركز، وضبط المسروقات (مركبة "توك توك" - 6 دراجات نارية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ضبط مندوب صيدلى وموظف وعاطل بحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث القبض على 3 أشخاص لقيامهم بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

ضبط مندوب صيدلى وموظف وعاطل بحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط موظف بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 400 قرص مخدر، وضبط حاصل على دبلوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته 372 أمبول مخدر، وضبط مندوب صيدلى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته 180 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.