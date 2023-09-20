الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": تدريب مهني مجاني لشباب الوادي الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل

جانب من التدريب
جانب من التدريب

قالت وزارة العمل فى بيان لها  اليوم الأربعاء، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب، بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط، على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس.

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خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024

يأتى ذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من أبناء المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

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زيارة ورش التدريب المهنى

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهنى لتفقد سير العملية التدربيية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للشباب، وكذلك للاستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين، ومحاولة تحقيقها، حيث تضمنت الدورات التدريب على مهنة خراطة المعادن لعدد 15 متدربا، ومهنة التبريد والتكييف لعدد 15 متدربا، ومهنة الطاقة الشمسية لعدد 16 متدرب ومتدربة، بالإضافة إلى مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لعدد 15 متدربا، وذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياه الجوفية بالوادى الجديد، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع، منوهاً إلى أن الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وتعد تلك الدورات التدريبية التى تنظمها وزارة العمل خطوة لتأهيل الكوادر  البشرية بما يتناسب مع سوق العمل. 

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