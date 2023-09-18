"العمل" تستهدف إدخال 6 مهن جديدة للتدريب عليها من خلال وحدات التدريب المتنقلة

تستهدف وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، إدخال 6 مهن جديدة للتدريب عليها، وذلك من خلال وحدات التدريب المتنقلة التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

6 مهن جديدة

وتتضمن المهن الجديدة التي تعتزم الوزارة تدريب الشباب عليها من خلال الـ10 وحدات تدريب الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال أيام هي:

1-تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.

2- صيانة الأجهزة المنزلية.

3- صيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى.

4- صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

5- الحرف التراثية.

6- استخلاص الزيوت العطرية، وغيرها من المهن المستقبلية.

27 وحدة متنقلة تدرب الشباب على 3 مهن

وتمتلك وزارة العمل 27 وحدة متنقلة تعمل في جميع محافظات مصر، حيث يتم تدريب الشباب فيها على 3 مهن مطلوبة بسوق العمل هي (التفصيل والخياطة، السباكة الصحية، والكهرباء توصيلات).

ويتم تمويل وحدات التدريب المتنقلة من خلال صندوق التمويل والتدريب التابع لوزارة العمل، حيث تعد أحد أهم مشاريع التشغيل التي تبنتها وزارة العمل، وأطلقتها في شهر أكتوبر عام 2019، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، حيث تم تطوير تلك الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم وتحت إشراف مهندسين الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

تنفيذ 500 دورة تدريبية منذ 2019

ونجحت وحدات التدريب المتنقلة، منذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، فى تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهى التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي خطة 2022-2023 نجحت في تخريج 1980 خريجًا، بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024، تخريج 2440 شابًا وفتاة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، مع التركيز على المهن المستقبلية.