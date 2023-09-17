الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: برنامج تدريبى على صيانة الإلكترونيات لشباب الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات التدريب المجاني للدفعة الأولى من الشباب راغبي التدريب من الجنسين على مهنة صيانة الالكترونيات، وذلك بمركز التدريب المهنى بالحضرة لعدد  15  متدرب ومتدربة  بعد إجراء مقابلات شخصية لهم  ، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية و مركز المهندس لصيانة الالكترونيات والشاشات، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير من خلال أحدث وسائل التدريب والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الدورات وفق أحدث الأساليب العالمية.

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وزارة العمل: أسبوع "سلامة وصحة مهنية" بشركة أسمنت أسيوط

مديرية العمل بالإسكندرية 

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أنه قام بزيارة المركز وتفقد سير العملية التدريبية داخل البرنامج التدريبي ،كما استمع لآراء الشباب ومطالبهم في مجال التدريب والمتمثلة فى زيادة فترة التدريب للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة. 

وأضاف وكيل المديرية أن التدريب على  المهن المستحدثة الذي بدأته الوزارة والمديريات لتحقيق  أقصى استفادة ممكنة للشباب على مهن ووظائف تواكب تغيرات سوق العمل، وأكد أن المديرية تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية، كما أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضاً الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التي يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة.

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين وعمل المرأة بالإسماعيلية

وكانت دعت وزارة العمل العاملين بالمنشآت التعليمية، وأولياء الأمور، إلى الدخول على رابط، أو موقع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، لتسجيل المُشاركة في ندوة توعوية، يوم الإثنين من الأسبوع المُقبل، ينظمها"المركز" بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية التدريب المجاني مهنة صيانة الالكترونيات مركز التدريب المهني

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