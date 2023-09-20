هيئة الطاقة الذرية تنتج صنف "لوبيا" جديدًا

في إطار البرنامج القومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر الذي تتبناه الدولة بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.



وقام فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا بإنتاج صنف جديد من اللوبيا.

ويتكون الفريق العلمي من الدكتور أيمن الفقى، رئيس الفريق، والدكتور محمد عدلى من مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع، كما يشاركهم في العمل الأستاذ مساعد دكتورة أسماء عزات من قسم الخضر بكلية علوم بجامعة المنيا.

تاريخ بداية عمل فريق “اللوبيا الجديدة”

وبدأ الفريق العمل منذ صيف 2017 وتمت عملية الزراعة بمزرعة قسم بحوث المنتجات الطبيعية بمركز تكنولوجيا الإشعاع وكذلك مزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة بالمنيا، وقد قام الفريق بتنفيذ جميع العمليات الزراعية الموصى بها من قبل نشرات وزارة الزراعة الخاصة بزراعة اللوبياء وتمت ملاحظة النباتات منذ الزراعة وحتي بداية الانبات وتسجيل نسبة الانبات لكل نوع.

وأثبتت النتائج بأن الأصناف الجديدة من اللوبياء متقزمة تقزم واضح مما يعطي ميزة تنافسية عن الأصناف التقليدية وكذلك تميزها بتبكير الأزهار وسرعة النضج وكانت كثيرة الحوامل الزهرية وعدد القرون وبالتالي فقد أظهرت النتائج زيادة الأنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 – 30% مقارنة بالأصناف التقليدية، كما يتميز الصنف الجديد بزيادة نسبة البروتين في البذور بحوالي نسبة 23% وهذا يعطي ميزة تنافسية أخرى للصنف الجديد.

وقد تم تقديم الصنف الجديد لوزارة الزراعة للإعتماد والتي قامت بإجراء الاختبارات عليها واعتماد الصنف بأسم هيئة الطاقة الذرية تحت أسم (شعاع 1).

مرحلة إنتاج جديدة على مساحة زراعية أكبر

وسنتقل الفريق العلمي بالهيئة إلى مرحلة إنتاج أكبر للصنف المعتمد من اللوبياء على مساحة أكبر بموقع الهيئة بأنشاص، لإنتاج كميات يمكن تسويقها على مستوى السوق المصرية.

وهنأ الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية الفريق البحثي، وأثنى على جهدهم المتميز والذي أسفر عن اعتماد وزارة الزراعة المصرية للصنف الجديد وتسجيله باسم الهيئة تحت اسم (شعاع 1).



كما أضاف أن الهيئة تتبنى مشروعا استراتيجيا منذ عام 2002 بهدف استباط طفرات زراعية جديدة في مصر لمجابهة التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية.



وصرح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، بأن الهيئة لديها فريق علمي متميز في مجالات الزراعة الذكية واستصلاح الأراضي وإنتاج الطفرات الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية في الري، كما أن لديها مشروعا للمزارع التجريبية بأنشاص ورأس سدر والفيوم.