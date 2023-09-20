"اتأكد قبل ما تشير".. جلسات شبابية للتصدى للشائعات بأسيوط

نفذت إدارة التعليم المدنى بمركز شباب الفتح بمحافظة أسيوط، جلسات حوارية حول أهمية تصدي الشباب للشائعات وما يصل اليهم من مفاهيم مغلوطة تهدف لإسقاط الدولة، تحت شعار “اتأكد قبل ما تشير”، بمشاركة (75) شابا وفتاة من أعضاء الهيئات الشبابية التابعة لإدارات شباب (أسيوط –أبنوب – الفتح – ساحل سليم – البداري).

حاضر فى البرنامج محمد زيدان، عضو وحدة “تصدوا معنا” بوزارة الشباب والرياضة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تصدي الشباب للشائعات لما لها من تأثير على الأمن القومي المصري، وبناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومتابعة الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة التحديات والتهديدات المتلاحقة التي تواجه الدولة المصرية وخاصة حروب الجيل الرابع والخامس وتفعيل دور وزارة الشباب والرياضة في استثمار الطاقات الشبابية وتأهيلهم لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم من خلال إعداد جيل واع قادر على مواجهة التحديات والإشاعات بالفكر المستنير والعمل الدؤوب لخدمة نفسه ومجتمعه للوصول إلى مجتمع منتج وفعال.

وكيل الشباب والرياضة: الجلسات ناقشت طرق التصدى للشائعات وكيفية التغلب عليها

وقال الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إنه دارت محاور الجلسة حول المحور الأول مفهوم الأمن القومي وذلك بأنها القدرة على توفير اكبرقدر من الحماية للدولة ضد التهديدات الداخلية والخارجية في كافة المجالات وتتأتى أهميته بأنها ضمانة لتطور واستمرارية المجتمعات حيث يمثل إحدى المقومات الأساسية لنجاح عملية التنمية والارتقاء بمختلف مجالات الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المحور الثاني جاءت أهدافه الأمن القومي وتتمثل في الآتي:

-الحفاظ على حدود الدولة وأراضيها

-حرية الوطن والمواطن

- الحفاظ على السلم الدولي

- المحافظة على ثقافة وهوية الدولة.

-القدرة على جاهزية الدولة في مواجهة الكوارث والأزمات

- تنمية الدولة بشكل شامل.

وتابع أن المحور الثالث مجالات الأمن القومي وتتمثل في ستة مجالات:- المجال (السياسي –الاقتصادي- العسكري – الاجتماعي –الجيوبولتيكي – المعلوماتي)، المحور الرابع التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي وتتمثل في تهديدات ذات تأثير مباشر – غير مباشر)، والمحور الخامس تحدث حول حروب الجيل الرابع وتطورها التاريخي والمحور السادس ناقش الإشاعات – كيفية انتشارها – تأثيرها على الفرد والمجتمع- وكيفية مواجهتها، وفي نهاية البرنامج تم فتح حوار مع الشباب والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جلسات شبابية للتصدي للشائعات بأسيوط

جلسات شبابية للتصدي للشائعات بأسيوط

جلسات شبابية للتصدي للشائعات بأسيوط

جلسات شبابية للتصدي للشائعات بأسيوط

جلسات شبابية للتصدي للشائعات بأسيوط