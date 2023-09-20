الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع أسعار الذهب عالميًا قبل قرار الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن صمد بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر، وذلك قبل ساعات من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

تراجع أسعار الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع قدره 0.06% إلى 1952.45 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1931.72 دولار. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.33% ليصل إلى 943.15 دولار، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.02% إلى 1267.28 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار. 

وصعد الفضة بنسبة 0.05% إلى 23.468 دولار، بينما سجل النحاس خسائر بنسبة 0.11%، ليصل إلى 37482 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا، أكبر منتجيها.

الاقتصاد الصينى.. وإمكانية اتجاه الفيدرالى لرفع الفائدة.. موضوعات على طاولة "المراقب"

هل يتجه الفيدرالى إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل؟.. محلل اقتصادى يُجيب

قبل قرار الفيدرالى الأمريكى.. ارتفاع جماعى فى بورصات مصر والخليج

محلل اقتصادى: من المتوقع أن يلتزم الفيدرالى الأمريكى بمبدأ تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وتتجه الأنظار صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي تبدأ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات،  أمس الأول، مع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل خلال أسبوعين في الولايات المتحدة.

وقالت "جانيت يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية، إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وأعلن "كيفن مكارثي" المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي عزمه طرح مشروع قرار لزيادة النفقات الدفاعية للتصويت هذا الأسبوع، قبل صدور قرار الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل خلال أسبوعين، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

مشروع قانون الإنفاق

وتجددت مخاوف الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن، حيث يقترب الموعد النهائي المقرر في 30 من سبتمبر لتمرير مجلس النواب- الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ- الذي يقوده الديمقراطيون- مشروع قانون الإنفاق لتمكين الوكالات الفيدرالية من أداء أعمالها.

قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

وتترقب الأسواق اليوم صدور قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والذي يستمر لمدة يومين، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

الذهب
الذهب
أسعار الذهب الدولار البلاتين مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي وزيرة الخزانة الأمريكية اقتصاد

مواد متعلقة

تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء.. "بيتكوين" تتخطى 27 ألف دولار

درنة ليست الوحيدة.. كيف دمر"دانيال" مدينة سوسة بالكامل (خاص)

كاتب نيجرى لـ"الدستور": التحالف الثلاثى بين النيجر ومالى وبوركينا فاسو سيواجه التدخلات الأجنبية

المجلس الأعلى للقبائل الليبية لـ"الدستور": المساعدات المصرية لمواجهة كارثة درنة قوية وفعالة

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعى لسوق "الكريبتو"

الإسعاف والطوارئ الليبى لـ"الدستور": فرق الإنقاذ المصرية تواصل انتشال الجثث وإنقاذ الضحايا

نائب ليبى لـ"الدستور": إعصار "دانيال" حول درنة إلى مدينة أشباح

رئيس لجنة الأزمة والطوارئ لبلدية طبرق يكشف لـ"الدستور" مستجدات جهود الإنقاذ

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

اليوم.. مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" للكشف عن استعدادات انتخابات الرئاسة

عودة الرئيس السيسي من الإمارات والشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

رجال الأعمال المصريون بالكويت: مصر قامت بمجهود كبير جدًا فى تحسين مناخ الاستثمار

أخبار فاتتك|محمد يوسف يوجه نصيحة لمدرب الأهلى وحكم نهائى للشرنوبى ضد سارة الطباخ

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين