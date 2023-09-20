تراجع أسعار الذهب عالميًا قبل قرار الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن صمد بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر، وذلك قبل ساعات من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

تراجع أسعار الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع قدره 0.06% إلى 1952.45 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1931.72 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.33% ليصل إلى 943.15 دولار، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.02% إلى 1267.28 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار.

وصعد الفضة بنسبة 0.05% إلى 23.468 دولار، بينما سجل النحاس خسائر بنسبة 0.11%، ليصل إلى 37482 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا، أكبر منتجيها.

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وتتجه الأنظار صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي تبدأ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، أمس الأول، مع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل خلال أسبوعين في الولايات المتحدة.

وقالت "جانيت يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية، إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وأعلن "كيفن مكارثي" المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي عزمه طرح مشروع قرار لزيادة النفقات الدفاعية للتصويت هذا الأسبوع، قبل صدور قرار الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل خلال أسبوعين، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

مشروع قانون الإنفاق

وتجددت مخاوف الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن، حيث يقترب الموعد النهائي المقرر في 30 من سبتمبر لتمرير مجلس النواب- الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ- الذي يقوده الديمقراطيون- مشروع قانون الإنفاق لتمكين الوكالات الفيدرالية من أداء أعمالها.

قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

وتترقب الأسواق اليوم صدور قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والذي يستمر لمدة يومين، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.