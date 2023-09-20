الاقتصاد الصينى.. وإمكانية اتجاه الفيدرالى لرفع الفائدة.. موضوعات على طاولة "المراقب"

ناقش برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، مجموعة من الموضوعات أهمها امكانية اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل، كما ناقشت مدى أهمية مؤتمر شرم الشيخ للتأمين، بالإضافة إلى أزمة انهيار القطاع العقاري بالصين.

هل يتجه الفيدرالى إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل؟.. محلل اقتصادى يُجيب

وقال أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، قد صدرت بعض البيانات المتعلقة بمؤشرات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤشر أسعار المستهلكين، التي أعطت صورة أنه ما زال هناك ارتفاع في معدلات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود، نظرًا لارتفاعه بنسبة 10% ما بين شهر يوليو الماضي إلى شهر أغسطس.

وأضاف أمجد عطية خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر وضع ضغوطًا كبيرة على الفيدرالي الأمريكي، ولكن هناك أيضًا بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بحالة الإضراب العمالي الذي يحدث في مصانع السيارات الأمريكية، وهي أمر له آثار سلبية كثيرة على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أنه من الصعوبة تحديد ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي لا يعتمد على بيانات أسبوع واحد، لافتًا إلى أنه يعتمد على بيانات عدة أشهر، وينظر إلى الوضع العام الاقتصادي والوضع السياسي العالمي.

إمكانية رفع الفائدة

وأشار إلى أن الأرجح في اجتماع اليوم وغدًا، ألا يتم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع لعدة أسباب؛ السبب الأول أنه تم الإعلان في شهر يونيو الماضي عن أنه سيتم في الغالب رفع أسعار الفائدة مرتين فقط في هذا العام، تمت بالفعل واحدة في شهر يونيه الماضي، ومن المرجح ألا يتم رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت، والانتظار لما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية في شهري سبتمبر وأكتوبر، ويتم الرفع مرة أخيرة في شهر نوفمبر القادم.

خبير تأمينى بالسوق المغربية: مؤتمر شرم الشيخ للتأمين فرصة لتبادل الخبرات

قالت بشرى الجابري، الخبير التأميني بالسوق المغربية، إن انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للتأمين يعتبر في غاية الأهمية، حيث يساعدنا على تبادل الخبرات والتجارب.

أهمية التأمين الشمولي

وأضافت "الجابري" خلال لقائها ببرنامج "المراقب" على هامش ختام فعاليات مؤتمر التأمين، أن اليوم تم الحديث عن التأمين الشمولي، لافتة إلى أنه في غاية الأهمية لما له من تأثير على المجتمع والاقتصاد.

وتابعت: "نحرص في المغرب على تطوير تأمين الوفاء التي تعتبر سباقة للتأمين الشمولي في المغرب، لافتة إلى أنه تم فتح التأمين على الكوارث الطبيعية في المغرب منذ عامين أو ثلاثة، كما يوجد صندوق خاص بالناس التي لا تمتلك تأمينًا، وهذا الصندوق يضم جميع شركات التأمين، وبالتالي فإن المغرب يستفيد من إعادة التأمين على الكوارث الطبيعية".

الاقتصاد الصينى فى مأزق والقطاع العقارى قد ينهار.. خبير اقتصادى يوضح

قال الدكتور إيلي يشوعي، الخبير الاقتصادي، إن هناك فرقا بين المؤشرات المالية والاقتصادية والمؤشرات العقارية.

وأضاف إيلي يشوعي خلال مداخلة ببرنامج المراقب، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالنسبة للمؤشرات المالية، فقد شهدنا ارتفاعًا في المؤشرات المركبة المالية بين 0.2% و 0.6%، ونعطي مثلاً على ذلك متمثل في المؤشرات الرئيسية للصين، وهو مؤشر شنغهاي، ومؤشر csI، لافتاً إلى أن المؤشر المالي لن يُخفي الأزمة العقارية العميقة للصين.

وجود أزمة عقارية في الصين

وأوضح أن أكبر برهان لوجود أزمة عقارية في الصين هي أنه إذا نظرنا لأكبر ثلاث شركات عقارية عملاقة في الصين، نجد أن دائنيها يفاوضونها على طريقة لدفع سندات مستحقة لهم، ذلك تراجعت أسهم تلك الشركات بسبب توقيف مدير إدارة أصولها وموظفين آخرين بتهمة الاحتيال.