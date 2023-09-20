"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع في الخرطوم

قصف الجيش السوداني مواقع لميلـيشيا الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم، بالمدفعية الثقيلة، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني عن قصفه مواقع ميليشيا الدعم السريع بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، بالمدفعية، فضلًا عن استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

وأعلن الجيش السوداني عن أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة حاولت، الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت من دحرها، وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول الميليشيا على الفرار في وقت وجيز.