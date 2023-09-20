الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع في الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قصف الجيش السوداني مواقع لميلـيشيا الدعم السريع  في محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم، بالمدفعية الثقيلة، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوداني عن قصفه مواقع ميليشيا الدعم السريع بمنطقة شرق النيل في الخرطوم، بالمدفعية، فضلًا عن استهداف قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

وأعلن الجيش السوداني عن أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة حاولت، الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت من دحرها، وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول الميليشيا على الفرار في وقت وجيز.

محيط القصر الجمهوري الخرطوم وسط الخرطوم القصر الجمهوري ميليشيا الدعم السريع الجيش السوداني

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع بمحيط القيادة العامة بالخرطوم

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