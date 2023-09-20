الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|محمد يوسف يوجه نصيحة لمدرب الأهلي وحكم نهائي للشرنوبي ضد سارة الطباخ

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

محمد يوسف يشيد بصفقة المغربي رضا سليم.. ويوجه نصيحة لمدرب الأهلي

محمد يوسف

أشاد محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، بمستوى الجناح المغربي رضا سليم والمميزات التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، عليه الاستفادة أيضًا من قدرات أنتوني موديست خلال المباريات المقبلة.

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محمد الشرنوبي: المحكمة حكمت ليّ نهائيًا بانتهاء تعاقدى مع سارة الطباخ

محمد الشرنوبي

أكد المطرب محمد الشرنوبي، أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت اليوم حكمًا باتًا ونهائيًا برفض دعوى سارة الطباخ بطلب تفسير الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1462 لسنة 140 ق وانتهت المحكمة وفقًا لما هو وارد بأسباب الحكم.

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عز الدين سيد لـ"الشاهد": تم تسريحى قبل الحرب بشهر لتمويه العدو

المهندس عز الدين

قال المهندس عزالدين سيد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أفراد القوات المسلحة الباسلة خاضوا تدريبات في منتهى الصعوبة استعدادا لحرب أكتوبر 1973، كما جرى استخدام التمويه، موضحًا.

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"وحيدة منذ سنوات".. تفاصيل مقتل مُسنة على يد جارها لسرقة مشغولاتها الذهبية بأوسيم

المجني عليها

داخل منزل بسيط في منطقة أوسيم تقطن السيدة المسنة "أم أحمد" بمفردها وتقوم بخدمة نفسها دون الاعتماد على أحد، وكانت تعتمد على بعض المال الذي تركه لها زوجها للإنفاق على نفسها.

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دفن 3332 جثة من ضحايا «دانيال».. و10 آلاف عسكرى يشاركون فى عمليات البحث

ضحايا العاصفة دانيال

أعلن الناطق باسم "القيادة العامة الليبية"، اللواء أحمد المسماري، دفن 3332 ضحية من ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا، مشيرًا إلى دفن عدد من الجثث دون التعرف على هوية أصحابها.

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محمد يوسف الاهلى مدرب الأهلى رضا سليم محمد الشرنوبي دانيال

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