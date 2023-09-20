الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عز الدين سيد لـ"الشاهد": تم تسريحى قبل الحرب بشهر لتمويه العدو

المهندس عز الدين
المهندس عز الدين سيد

قال المهندس عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أفراد القوات المسلحة الباسلة خاضوا تدريبات في منتهى الصعوبة استعدادا لحرب أكتوبر 1973، وكما جرى استخدام التمويه، موضحًا: "أنا شخصيا أخبرت بأنني جرى تسريحي قبل الحرب بـ3 شهور، حزنت كثيرا، لأنني كنت أريد أن أحارب، وبعدها تم استدعائي".

 

وأكد المهندس عز الدين سيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن يعلم ما سيحدث، ولكن جرى استدعائه قبل الحرب بنحو شهر، وكان متواجداًً في الورش لإصلاح المعدات، وفي أثناء الحرب كان يتم التجهيز للكباري وصيانتها.

 

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: "كانت هناك فكرة صغيرة جدا لكنها كانت مفيدة للغاية في تحقيق النصر، وهي الحبال التي جرى رميها فوق الساتر الترابي، وتم استخدامها كسلالم لصعود الساتر، حيث إن هذه السلالم مكونة من حبال وخشب وبعض أفرادنا استخدموه في الصعود وهم يحملون مدافع".

 

وأكد، أن من صنع هذه السلالم مجموعة مراكبية في منطقة مصر القديمة لأنهم متخصصون في التخريز، موضحًا: "قبضنا عليهم حتى يصنعوا السلالم لكننا طمأننا أهاليهم بأنهم موجودون معنا ولم نخبرهم بطبيعة ما يحدث".

 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد،  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور

عز الدين سيد أحد أبطال أكتوبر الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

الأكثر قراءة

عاجل.. انقطاع الاتصالات فى درنة غداة احتجاجات شعبية

عاجل.. فيضانات ليبيا تعيد فتح قضية الألغام.. "القاهرة الإخبارية" تكشف المسئول عن إزالتها عالميا

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 20 مليون قيمة بيع 4 محلات وصيدلية

عز الدين سيد لـ"الشاهد": تم تسريحى قبل الحرب بشهر لتمويه العدو

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى