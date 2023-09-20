الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزالدين السيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل طلمبات المياه التى استخدمت بتحطيم الساتر الترابى وتعديلها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمهندس عز الدين سيد

قال المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إن تجهيز طلبمات المياه التي استخدمت في تحطيم الساتر الترابي، بدأت منذ عام 1969، مؤكدًا أن الورشة كان دورها عمل تعديد عليها لأنها كانت تقوم برفع المياه دون ضخها.

 

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطلمبات تم شرائها على أنها معدات زراعية من أكثر من مصدر، موضحًا أن مجموعة ضباط ارتدوا لبس فلاحين ونزلوا شارع الجمهورية واشتروا منه مجموعة من الطلمبات على أنهم من مديرية التحرير، واشتروا 40 واحدة وطلبوا المزيد لأن ناس أخرى ستشتري.

 

وتابع، أنهم كانوا يجربون الطلمبات بعد التعديل عليها بحضور قائد الجيش، والطلمبة كانت تخرج المياه بقوة  دفع 20 و 30 مترًا، وكانوا يجربونها إلى جانب مصرف المياه فيه ليست جيدة وكانت الطلمبات تعمل بالنزين والعسكري كان يمسك الخرطوم وزود البنزين وغرق الدنيا مياه وقتها.

 

وأكد أن الضباط قاموا بعمل نموذج للساتر الترابي في القصاصين، وكانوا يتدربون عليه.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟         

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عز الدين سيد طلبمات المياه تحطيم الساتر الترابي تعديد عليها معدات زراعية شارع الجمهوريه

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