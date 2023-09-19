الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: النجم الأحمر يتقدم على السيتي وبرشلونة يضرب أنتويرب بثلاثية

برشلونة
برشلونة

اكتسح برشلونة نظيره أنتويرب بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وفرض البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجمًا للشوط بعدما سجل هدف وصنع هدف آخر.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي وباتالي بالخطأ في مرمها بالدقائق 11، 19 و22.

وفي مفاجأة بملعب الاتحاد، تأخر مانشسترسيتي حامل اللقب بهدف على حساب النجم الأحمر.

سجل هدف الشوط الوحيد عثمان بوكاري بالدقيقة الأخيرة من الشوط بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وفي نفس التوقيت وبنفس المجموعة تقدم بورتو البرتغالي على شاختار دونيستك الأوكراني بثلاثية مقابل هدف.

سجل أهداف بورتو جالينو "هدفين" ومهدي تاريمي بالدقائق 8، 15 و29، بينما سجل هدف شاختار كيفن كيلسي بالدقيقة 13.

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا يقودان الهجوم أمام أنتويرب

ويقود الهجوم جواو فيليكس ويجاوره رافينيا وأمامهم روبرت ليفاندوفسكي.
حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو، كريستنسن، كوندي، بالدي

خط الوسط: جابي، دي يونج، جوندوجان

خط الهجوم: فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينيا

برشلونة أنتويرب دوري ابطال اوروبا فيليكس جواو فيليكس

مواد متعلقة

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا يقودان الهجوم أمام أنتويرب

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

"التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أحمد موسى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة النظام الحاكم بـ30 يومًا

حقيقة ورقة الخمسين جنيهًا الجديدة فى مصر.. "الدستور" يوضح

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى