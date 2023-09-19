الشوط الأول: النجم الأحمر يتقدم على السيتي وبرشلونة يضرب أنتويرب بثلاثية

اكتسح برشلونة نظيره أنتويرب بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وفرض البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجمًا للشوط بعدما سجل هدف وصنع هدف آخر.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي وباتالي بالخطأ في مرمها بالدقائق 11، 19 و22.

وفي مفاجأة بملعب الاتحاد، تأخر مانشسترسيتي حامل اللقب بهدف على حساب النجم الأحمر.

سجل هدف الشوط الوحيد عثمان بوكاري بالدقيقة الأخيرة من الشوط بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وفي نفس التوقيت وبنفس المجموعة تقدم بورتو البرتغالي على شاختار دونيستك الأوكراني بثلاثية مقابل هدف.

سجل أهداف بورتو جالينو "هدفين" ومهدي تاريمي بالدقائق 8، 15 و29، بينما سجل هدف شاختار كيفن كيلسي بالدقيقة 13.

تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس ورافينيا يقودان الهجوم أمام أنتويرب

ويقود الهجوم جواو فيليكس ويجاوره رافينيا وأمامهم روبرت ليفاندوفسكي.

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو، كريستنسن، كوندي، بالدي

خط الوسط: جابي، دي يونج، جوندوجان

خط الهجوم: فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينيا