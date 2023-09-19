الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يُتابع معدلات تنفيذ الكوبرى الرابط بين شارعى السادات والدولى الساحلى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء مهندس مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، والمقرر إنشاؤه بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات 45 وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي- طريق مصطفى كامل فى إتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم علي تنفيذ المشروع، جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهم مشروعات الطرق

وخلال الجولة أكد المحافظ أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، خاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف الشريف في تصريحات له، أن إنشاء الكوبري يتم على مرحلتين بإجمالي أطوال 2 كم، ومن المقررة تنفيذه خلال 18 شهر، وتم البدء في عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري، مشيرًا إلى أن الكوبري سيعمل على تسيير حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي - طريق مصطفى كامل فى اتجاهي الساعه والمعمورة) والعكس.

شارك في الجولة اللواء عصام الغرابلي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، اللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان.

مشروع نفق وكباري السادات 

يعد مشروع نفق وكباري السادات انفراجة مرورية ضخمة بطريق الكورنيش، يحلم بها أهالي الإسكندرية على مدار السنوات الماضية، فضلا عن الشكل الجمالي التي أصبح عليه الموقع الحيوي بعروس البحر.

تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي

تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي
محافظ الإسكندرية جهاز تعمير الساحل الشمالي الطريق الدولى الساحلى مشروعات الطرق شارع السادات

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل"

محافظ الإسكندرية يوزع شنط المدارس على 100 طفل من ذوى الهمم والأيتام

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلى باعترافات مثيرة: "سهراتى كانت حمرا"

النائب العام المستشار محمد شوقى يبدأ مهام منصبه الجديد

موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟