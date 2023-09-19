محافظ الإسكندرية يُتابع معدلات تنفيذ الكوبرى الرابط بين شارعى السادات والدولى الساحلى

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء مهندس مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، والمقرر إنشاؤه بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات 45 وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي- طريق مصطفى كامل فى إتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم علي تنفيذ المشروع، جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهم مشروعات الطرق

وخلال الجولة أكد المحافظ أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، خاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف الشريف في تصريحات له، أن إنشاء الكوبري يتم على مرحلتين بإجمالي أطوال 2 كم، ومن المقررة تنفيذه خلال 18 شهر، وتم البدء في عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري، مشيرًا إلى أن الكوبري سيعمل على تسيير حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي - طريق مصطفى كامل فى اتجاهي الساعه والمعمورة) والعكس.

شارك في الجولة اللواء عصام الغرابلي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، اللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان.

مشروع نفق وكباري السادات

يعد مشروع نفق وكباري السادات انفراجة مرورية ضخمة بطريق الكورنيش، يحلم بها أهالي الإسكندرية على مدار السنوات الماضية، فضلا عن الشكل الجمالي التي أصبح عليه الموقع الحيوي بعروس البحر.

تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي

تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي

تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي

تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي

تنفيذ الكوبري الرابط بين شارعي السادات والدولي الساحلي