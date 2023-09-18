الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية: تكليف بإعادة الشيء لأصله في 12 شارعًا بحي ثان المنتزة

إعادة الشيء لأصله
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة

أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة للمواطنين.

وكلف المحافظ، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بإعادة الشيء لأصله بشوارع المحافظة عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، مشددًا على الاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

رفع كفاءة الطرق بالمحافظة واستجابة لمطالب المواطنين

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 12 شارعًا بنطاق حي منتزه ثان عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تمثل أزمة للمواطنين وتكررت الشكاوى بشأنها.

إعلان الشوارع التي تم الإنتهاء من إعادة الشئ لأصله بها

من جانبها، أشارت مدير مديرية الطرق إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في: (شوارع متفرعة من شارع المعهد الديني  "ش النصر -  الزهراء - الحسن و الحسين " - شارع خلف الشيراتون  المندرة بحري- بشارع المهداوي المندرة قبلي- شارع عزبة الجبل المعمورة السياحي- بشارع علي بن أبي طالب ابوقير- شارع الفاتح و شارع  النهضة من شارع بورسعيد  منطقة أبوقير- بشارع بنك مصر متفرع من ش بورسعيد أبوقير- بشارع بورسعيد من أمام مكتب بريد أبوقير حتي مبنى حي المنتزه ثاني القديم  أبوقير - شارع عزبة الهلالية و الرحامنة مع طريق الملاحة- طريق بورسعيد امام معهد الدفاع الجوي بالمعمورة- أعمال البلاط برصيف مركز شباب المعمورة- أعمال البلاط بشارع اسكوت الرئيسي من ش مصطفى كامل  الملاحة).

إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
إعادة الشيء لأصله بعدة شوارع بحي ثان المنتزة
محافظ الإسكندرية إعادة الشيء لأصله رفع كفاءة الطرق استجابة لمطالب المواطنين حي المنتزه

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