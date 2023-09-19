الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما الأولويات الليبية لإعادة إعمار المناطق التي ضربها الإعصار دانيال؟

ليبيا
ليبيا

قال سلامة الغويل وزير الاقتصاد الليبي السابق، إن الواقع يلزم القوى الوطنية وأصحاب القرار،  أن يبحثوا بحثا حقيقيا عما يؤهل منطقة درنة وإعادة إعمارها بعد الأضرار التي خلفتها العاصفة دانيال.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة  "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة التي تشرف على المنطقة، ملزمة بترتيب الأولويات من الناحية الأمنية، ومن ناحية خلق البيئة المناسبة للقوى التنفيذية، وهي تسير في هذا الاتجاه.

 

 

الليبيون رفضوا استغلال كارثة الفيضانات وقرروا إعادة إعمار درنة

وأوضح أن الإرادة المدنية بدأت تشكل الملامح القانونية وملامح عملية إعادة البناء، وتوفر الموارد الاقتصادية، مؤكدًا أن  الليبيين بكل أطيافهم استغلال هذا الموقف، وقرروا إعادة إعمار المدينة بمجرد توفير الموارد الاقتصادية.

وختم أنه لا يوجد مجال للرجوع في عهود التوافق بين الليبيين، كل الليبيين أجمعوا، والقوى الشعبية عبرت عن إراداتها وشكلت مؤشرا لليبيين على ضرورة التوافق خلال الأزمة.

 

درنة مطروح للنقاش العاصفة دانيال القاهرة الإخبارية إعادة إعمار الموارد الاقتصادية

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