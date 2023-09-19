الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء تحديث يومي

آخر تحديث يومي، يرصد "الدستور" خلال التعاملات المسائية لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

خلال التعاملات المسائية سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

خلال التعاملات المسائية في بنك البركة بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمب 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

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