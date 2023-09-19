188 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 188 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة،وطلبات خاصة بالتضامن الاجتماعي، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وإقامة أكشاك، وطلبات أخرى خاصة بقطاع الاستثمار، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد "الفقي " حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

فيما ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للجنتي مراجعة تراخيص أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ، أهمية دور اللجان في ضبط منظومة التراخيص وحوكمة منظومة العمران، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، موجها بسرعة انتهاء اللجنتين من أعمالهما في أقرب وقت ممكن، والسماح بالاستئناف فورا لأي رخصة استوفت الاشتراطات البنائية المطلوبة .

وناقش "الفقي" مع أعضاء اللجان خلال الاجتماع طلبات استئناف أعمال البناء المقدمة من المواطنين، حيث تمت الموافقة على استئناف عدد من التراخيص التي استوفت الاشتراطات المطلوبة، كما تم مناقشة معوقات باقي التراخيص .

ومن جانبه استعرض أحمد سامي القاضي نائب المحافظ جهود اللجنتين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه جاري استئناف كافة التراخيص في وقت قريب، كما قامت لجنة الحوكمة بدراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء بعض الأنشطة التعليمية، والإدارية، وأوصت اللجنة بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط.