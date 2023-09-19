الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دجيش: الاستعانة بخبير أجنبي للتحكيم "فاشلة" والتصنيف قتل الطموح

رئيس لجنة الحكام
رئيس لجنة الحكام

كشف أيمن دجيش، سكرتير لجنة الحكام الرئيسية بـاتحاد الكرة، أسباب استقالته لأسباب داخلية أجبرته على الاستقالة، مؤكدًا أن القادم أسوأ.

وقال دجيش، في تصريحات إذاعية الثلاثاء إن من الأسباب التى جعلته يقرر الرحيل تصنيف الحكام التي وضعها بيريرا والتى تم تغييرها أكثر من مرة دون وضع معايير واضحة تم على أساسها عملية التصنيف وهو ما أدى للشعور بالظلم، مؤكدا أن أي خطوة تأتي بالتدريج، مشددًا على أن التصنيف قتل طموح الحكام.

أضاف دجيش أن الأمور استفحلت بعد موضوع المراقبين، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك احترام لتاريخ الحكام، مؤكدًا أن ما يحدث هدم لمنظومة المراقبين".

شدد سكرتير لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على أن تجربة الاستعانة بخبير تحكيم أجنبي “فاشلة” سواء مارك كلاتنبرج أو فيتور بيريرا، مؤكدا أن الأخير إداري أكثر منه فني ولا يعرف طبيعة التحكيم المصري وأن الحكام يتواجدون فى 26 محافظة ولا يعرف مشاكلهم: “التصنيف الذي وضعه بيريرا قتل طموح قضاة الملاعب”.

أيمن دجيش سكرتير لجنة الحكام اتحاد كرة القدم لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد كرة القدم وكلاتنبرج أذكى من بيريرا

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