الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب مقتل زعيم السيخ.. تفاصيل تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الهند وكندا

زعيم السيخ في غرب
زعيم السيخ في غرب كندا

طردت الهند دبلوماسيا كنديا كبيرا، اليوم الثلاثاء، منددة بالادعاءات التي وصفتها بالـ"سخيفة" بأن نيودلهي كان لها دورا تلعبه في مصرع ناشط سيخي.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تسعى إلى تحويل التركيز عن الإرهابيين والمتطرفين الخاليستانيين، الذين تم توفير المأوى لهم في كندا ومواصلة تهديد سيادة الهند ووحدة أراضيها. 

وأكدت الخارجية الهندية أن تقاعس الحكومة الكندية بشأن هذه المسألة يعد مصدر قلق مستمرا.

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كندا تطرد دبلوماسيا هنديا

جاءت الخطوة الهندية ردا على طرد الحكومة الكندية، الإثنين، دبلوماسيًا هنديًا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ في غرب كندا في يونيو الماضي. 

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن الضلوع المحتمل لممثل حكومة أجنبية بجريمة اغتيال مواطن كندي هنا في كندا، على التراب الكندي، أمر غير مقبول إطلاقا.

واتّهم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، الحكومة الهندية بالضلوع في مقتل هارديب سينج نيجار أحد زعماء الكنديين السيخيين.

وقال ترودو أمام مجلس العموم اليوم، بحسب ما نقل راديو كندا، إنّ جهاز الأمن القومي الكندي لديه الآن سبب للاعتقاد بأنّ "عملاء للحكومة الهندية" قاموا بقتل هذا المواطن الكندي.

وجاءت حادث طرد السفير الهندي ليزيد حدة التوتر بين نيودلهي وأوتاوا.

قلق دولي من توتر الأوضاع بين كندا والهند

وعقب طرد الدبلوماسيين من البلدين، أعربت العديد من الدول عن قلقها من تزايد حدة التوتر بين البلدين.

وأعربت أستراليا عن بالغ قلقها بشأن مزاعم كندا، فيما قالت المملكة المتحدة إنها على اتصال وثيق مع شركائها الكنديين بشأن هذه المسألة.

من هو زعيم مجتمع السيخ المقتول

ولقي زعيم مجتمع السيخ الكندي هارديب سينج نيجار مصرعهم خارج مركز ثقافي للسيخ في كولومبيا البريطانية في الـ18 يونيو الماضي.

ويعد نيجار مؤيد قوي لإقامة وطن مستقل للسيخ يُدعى خالستان.

زعيم السيخ كندا الهند نيودلهي أوتاوا

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