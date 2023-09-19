الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الطب

الاختبارات
الاختبارات

تفقد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر،  أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكلية الطب، للعام الجامعي الجديد 2023-2024م.

وشهد رئيس الجامعة، فعاليات المحاضرة التعريفية، التي نظمتها الكلية؛ للتعريف بأقسامها المختلفة لجميع الطلاب، بحضور كل من الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، وبحضور أعضاء هيئة التدريس.

الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

وخلال المحاضرة، تم الرد على كافة  استفسارات الطلاب وأولياء الأمور فيما يخص الأقسام العلمية المختلفة، وكافة الأمور المتعلقة بالتقديم للعام الدراسي، ونظام الدراسة بالكلية.

يشار إلى أن جامعة الأقصر اختتمت أعمال الكشف الطبي بجميع كلياتها، والتي كانت قد انطلقت في العاشر من سبتمبر الجاري، علمًا بأنه سيتم توقيع الكشف الطبي بشأن التخلفات يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية، بكلية الحاسبات والمعلومات.

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