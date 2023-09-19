محلل سياسى: الصراع بين أذربيجان وأرمينيا له أبعاد داخلية معقدة (فيديو)

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إننا نتنظر مواقف بعض القوى الإقليمية والقوى الدولية أيضًا، لأن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا ليس صراعًا داخليًا أو ثنائيًا فقط، فهناك أبعاد داخلية معقدة في هذا الصراع، وأبعاد جغرافية وديموغرافية عديدة.

وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا واحد من الصراعات المهمة التي تمثل ساحة أو مجالا للتناقش والصراع بين قوى إقليمية وقوى دولية، وهذا ما يفسر عمليات الصعود والهبوط لهذا النزاع بين البلدين، لأنه يعتبر امتدادا وانعكاسا في الصراعات الدولية والإقليمية.

الخطوة التالية تعتمد على مواقف القوى الدولية والإقليمية

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أن الخطوة التالية لتلك الأزمة الحالية ستعتمد على مواقف القوى الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن أرمينيا بالتأكيد تراقب مواقف قوى دولية وقوى إقليمية مهمة تقف بجانبها، أو مواقف القوى على الجانب الآخر، وبالتالي فإن الخطوة التالية ستعتمد على تقدير استراتيجي من جانب كل طرف لإمكانية الحصول على دعم من قوى إقليمية أو دولية.

ولفت "فرحات" إلى أن هناك قوى إقليمية مثل إيران وتركيا، وقوى دولية أخرى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض القوى الأوروبية، معقبًا: "كل هذه القوى مهتمة بشكل كبير بهذا الصراع وتستخدمه كساحة لإدارة الصراعات فيما بينها".