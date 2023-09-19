الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. محاكمة عامل محارة بتهمة قتل شقيقته لسرقتها بالجيزة

حبس
حبس

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة غدا النظر في محاكمة عامل محارة لاتهامه بقتل شقيقته لسرقتها. 

وذكر أمر الإحالة المتهم “ف .أ” في يوم ٢٨ إبريل من العام الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته نورا عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها، بأن دلف إلى مسكنها، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرًبا لشل مقاومتها، واستهل غطاء رأسها "إيشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرًا إياه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ إنه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول "الهاتف الخلوي" المبين وصفًا بالأوراق والمملوك ل / ن ا بأن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، "أحمد.ع" المتهم بتكوين تشكيل عصابي بالسجن المؤبد، بتهمة قتل آخر أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة العياط.

كما عاقبت المحكمة "رضا. ع" بالسجن المشدد 15 سنة، لاشتراكه مع الأول في جريمة القتل وعاقبت المحكمة المتهمين جميعًا بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التنقيب عن الآثار.

حملت القضية رقم 11258 لسنة 2021 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5752 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة.

قائمة الاتهامات المسندة للمتهمين في القضية

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين "أحمد. ع"، 35 سنة، عاطل، و"رضا. ع"، 45 سنة، عاطل، اشتركوا في قتل المجني عليه محمد حسين عبد الودود، وأن المتهمين و"جهاد. ع"، 30 سنة عامل، و"محمد. ع"، 42 سنة يعمل بشركة، و" سامح. ف"، 29 سنة عامل، "محمد. م"، نجار في يوم 30 أغسطس لسنة 2023، قاموا بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني والمجني عليه في تشكيل عصابي يتخصص في التنقيب على الآثار.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة عامل محارة عمد ا مع سبق الإصرار إيشارب

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