"القاهرة الإخبارية" توضح خلفيات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف تفصيليا، عن خلفيات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ.
أبرز المعلومات عن الخلفيات فى إقليم ناجورنو كاراباخ
- يتصارع البلدان حول تبعية الإقليم منذ عشرينيات القرن الماضي.
- سقط آلاف القتلى في معارك بهدف السيطرة على الإقليم.
- تحول الإقليم إلى منطقة ملتهبة بسبب الهُدَن الهشة بين الجانبين.
- 1993 طلب مجلس الأمن من أرمينيا الانسحاب من إقليم أذربيجان.
- 1994 توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.
- لم تهدأ جبهة كاراباخ من التوترات العسكرية بين الجانبين.
- 2015 أسقطت أذربيجان طائرتين مُسيّرتين تابعتين للجيش الأرميني.
- 2016 سقوط 110 ضحايا بعد انتهاك وقف إطلاق النار.
- 2020 اندلاع جولة عنيفة من التصعيد العسكري وسقوط قتلى وجرحى.