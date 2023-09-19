"القاهرة الإخبارية" توضح خلفيات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف تفصيليا، عن خلفيات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

أبرز المعلومات عن الخلفيات فى إقليم ناجورنو كاراباخ