الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" تنشر توزيع منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلن مكتب مستشار مادة اللغة الإنجليزية، بمركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف بالمرحلة الابتدائية، وذلك خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، وفقا للخريطة الزمنية المقررة. 

 

توزيع منهج اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية 2023

وخصصت الوزارة أن يكون شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية 2023 ، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

ويمكن لجميع الطلاب والمعلمين الاطلاع على توزيع منهج اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية 2023 من خلال الصور المرفقة، للتعرف على المنهج.

 

حل جميع المشكلات التي تواجه المعلمين

في سياق آخر، أكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة حل جميع المشكلات التي تواجه المعلمين، والعمل على تذليل كافة العقبات، مشيرًا إلى أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم بشكل يتفق مع خطة تطوير التعليم، بمشاركة وتعاون أساتذة من التعليم العالي.

كما وجه الوزير بضرورة حسن اختيار المدربين الأكفاء، وتطبيق أفضل معايير الجودة، موجهًا ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ويبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2024 في كل المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات)، حيث تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم 8 فبراير 2024.

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وتستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوعا دراسيا منها نحو 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و 16 أسبوعا للفصل الدراسي الثاني وتم توحيد الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية لكي يتم توحيد الإجازات سواء منتصف العام أو أحر العام لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.

توزيع منهج اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية 2023

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مادة اللغة الإنجليزية خطة توزيع منهج اللغة الإنجليزية فصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد للخريطة الزمنية مركز تطوير المناهج

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