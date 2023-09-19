الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم 29 خريجًا من مدارس التربية الخاصة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يكرم 29 خريجا من مدارس التربية الخاصة

كرم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 29 خريجًا من مدارس التربية الخاصة بشمال سيناء للعام الدراسي 2022/ 2023، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية. 

حضر التكريم حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية الخاصة وأهالي الخريجين.

اهتمام شمال سيناء بذوي الهمم 

وقال المحافظ، إن هناك اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة شمال سيناء، لافتًا إلي أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقوم بتقديم حزمة من التيسيرات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد محافظ شمال سيناء استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد من خلال إجراء الصيانة البسيطة للمدارس ونظافة وتجميل المدارس والمناطق المحيطة بها، ووضع الجداول الدراسية.

وأشار المحافظ إلى دعم مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم العديد من التيسيرات والخدمات التي شملت مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة ومدارس الدمج والعمل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات.

وهنأ حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الخريجين، مقدمًا الشكر لجميع العاملين في مدارس التربية الخاصة والطلبة وأولياء الأمور للجهد المبذول خلال العام الدراسي الماضي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «اتكلم إشارة» وطباعة بوستر بالحجم الكبير يضم ٢٤ كلمة بلغة الإشارة وتوزيعه في مدارس المحافظة، بهدف رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل في المجتمع.

من جهتها، أعلنت عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إطلاق مبادرة «إحنا نقدر وانته معانا» خلال اليوم الأول في العام الدراسي الجديد تحت شعار «تعالوا نفرحهم»، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشارت كمال إلى قيام الإدارة بتنفيذ عدد من المبادرات خلال فترة الصيف ضمن الأنشطة الصيفية التي يتم تنفيذها لصالح الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وعلى هامش تكريم الخريجين، كرم المحافظ كلا من عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة لجهودها في العمل، وشادية أحمد ديبان، مدرسة، لبلوغها سن المعاش، ويحي البيك، من ديوان عام المحافظة لجهوده وإتقانه عمله.

كما شهد حفل التكريم عددا من الفقرات الفنية لتلاميذ المدارس التجريبية لغات وطلبة مدارس التربية الخاصة بشمال سيناء.

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