الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. معرض تفاعلى لـ"توت عنخ آمون" بالمتحف الكبير

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

للمرة الأولى في مصر، يستضيف المتحف بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتاليس الإسبانية "معرض توت عنخ آمون التفاعلي" الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه في نوفمبر، تزامناً مع الشهر نفسه الذي تم فيه اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل أكثر من 100 عام.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” معرضا تفاعليا لـ"توت عنخ آمون" بالمتحف الكبير والذي جاء كالآتي:

إقامة معرض “توت عنخ آمون التفاعلي” بالمتحف الكبير

- يفتتح خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع ذكرى اكتشاف المقبرة.

- يتميز بالتجربة التفاعلية باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية.

- سيرى الزوار أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون.

- ينطلق الزوار في رحلة سمعية وبصرية تمتد لأكثر من 3400 عام.

- يتيح للزائرين اكتشاف المعابد والكنوز والأسوار بمصر القديمة.

- سيتم إحاطة الحضور بمعرض بصري بزاوية 360 درجة. 

 

مصر للمرة الأولى معرض توت عنخ آمون نوفمبر المتحف الكبير مقبرة

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