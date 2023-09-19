الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال ملحوظ على "أهلا مدارس" بالإسكندرية.. و"مصر أكتوبر": "تساهم في مواجهة جشع التجار" (فيديو)

أهلا مدارس
أهلا مدارس

شهدت معارض أهلا مدارس إقبالا ملحوظا من المواطنين لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

توفير المستلزمات الدراسية والسلع التموينية بأسعار مخفضة

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، افتتح الأحد الماضي، معرض "أهلا مدارس 2023"، بأرض المعارض كوتة بمنطقة الأزاريطة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضمان توافر المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة، لمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وفي كلمته أكد الشريف تكاتف جميع قطاعات الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التي تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، حيث تحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

من جانبها، أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدني، مع الجهود الحكومية بعمل عديد من المبادرات والمعارض المدعمة لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وقالت إن هذا دور المجتمع وفقا لسياسة الدولة بضرورة التوسع في المعارض المدعمة في مختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن المواطن البسيط والأسر محدودة الدخل.

وأضافت مديح أن المعارض المدعمة توقف جشع تجار الأسواق الخارج في تغير الأسعار عن الأسعار المدعمة وما يدفع ثمن هذا هو المواطن لتفوق طاقته المادية والاقتصادية، لافتة إلى أن هناك ثقة بين المواطن والمعارض المدعمة بأن ما يتم عرضه من مستلزمات دراسية وسلع تموينية بأنها الأسعار الحقيقية المعتمدة دون أي تلاعب أو تزايد.

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كم أسعار المستلزمات المدرسية فى معرض أهلا مدارس 2023 وأماكنها؟

وزارة التموين والتجارة الداخلية المعارض المدعمة توفر المستلزمات الدراسية أهلا مدارس 2023 الإسكندرية

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