الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "أزهرية السويس" يلتقي فريق برنامج التدريب الصيفي للغة الإنجليزية

ازهر السويس
ازهر السويس

استقبل الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية،  فريق عمل البرنامج التدريبي الصيفي  تنمية مهارات اللغة الإنجليزية (الاستماع - التحدث- القراءة - الكتابة ) لطالبات المرحلة الإعدادية لمعاهد السويس.

وعبر رئيس منطقة السويس الازهرية عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البرنامج التدريبي طوال الفترة الماضية، بما أسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية، حتى يصبحوا قادرين  على تحقيق أهدافهم التعليمية في المستقبل. 

الهدف من الدورات 

وأكد الدكتور مؤمن الهواري أن الأزهر دائما ما يقدم مثل هذه الدورات حرصا على تأهيل أبنائه الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي.

 في نهاية اللقاء، قدمت الأستاذة أسماء دياب، معلمة اللغة الإنجليزية، ومشرف الفريق لوحة تذكارية للدكتور مؤمن الهواري تقديرا لدعمه المستمر للبرنامج خلال الإجازة الصيفية و بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي بنجاح، ونجاح المسابقة التنشيطية التي تم تنظيمها بين الطالبات على هامش التدريب، لتشجيع و تحفيز الطالبات.

حضر اللقاء الأستاذة آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، والدكتورة نيفين جمال الدين، مديرة إدارة الجودة، وأسرة توجيه اللغة الإنجليزية، والأستاذ قطب حسن، نائب رئيس مجلس الآباء، و مجموعة من طالبات البرنامج و أولياء أمورهم الذين عبروا  عن سعادتهم بمثل هذا التدريب بالأزهر الشريف.

وفي سياق آخر،  أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة السويس الأزهرية عن بدء تلقي طلبات الخدمة العامة للعمل بوظيفة معلمة قرآن كريم مقابل مكافأة شهرية 700 جنيه، ولمدة ثمانية أشهر، تبدأ من 2023/10/01، على أن تكون المتقدمات من خريجات جامعة الأزهر (تخصص شرعي أو عربي).

وناشدت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الراغبين في التقديم التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعى للحصول على خطاب التكليف موجهًا إلى منطقة السويس الازهرية.

البرنامج التدريبي تنمية مهارات اللغة الإنجليزية التدريبي الصيفي السويس الأزهر

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