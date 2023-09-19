تحذيرات جديدة.. ألمانيا تتعرض لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف التجارة

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذيرات جديدة بشأن الاقتصاد الألماني، متوقعة أن تتعرض ألمانيا لأكبر ضربة من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف التجارة العالمية.

توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هناك توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي، حيث قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن أكبر اقتصاد في أوروبا من المرجح أن يكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، باستثناء الأرجنتين، التي تنكمش هذا العام وسط تباطؤ دولي أوسع نطاقا.

وبعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وتخفيف الصين للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النشاط عبر الدول الرائدة يتباطأ قرب نهاية العام قبل أن يكون عام 2024 أضعف.

وقد أدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع بعد الأزمة الروسية الأوكرانية إلى زيادة الضغوط على الأسر والشركات، في حين يتصارع الاقتصاد الألماني المعتمد على التصنيع الثقيل مع أحجام التجارة العالمية الأضعف.

وكان النمو في الصين - الشريك التجاري المهم لألمانيا - أضعف من المتوقع، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين كان النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا تحت ضغط بسبب التضخم العنيد وارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم خفض توقعات النمو في توقعاته الاقتصادية المؤقتة، وقال إن الاقتصاد الألماني في طريقه للانكماش بنسبة 0.2٪ هذا العام، بانخفاض عن تقدير النمو الصفري الذي تم إجراؤه في يونيو، كما أصدرت ألمانيا بأكبر تخفيض بين دول الاتحاد الأوروبي التي يغطيها التقرير لعام 2024، وتوقعت نموًا بنسبة 0.9٪، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1.3٪.

وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إننا نشهد نمواً أضعف في جميع أنحاء أوروبا، لكن ألمانيا ربما تكون المثال الأكبر، أنت ترى تأثير التضخم على الدخل الحقيقي، لقد أدى ذلك إلى قمع طلب المستهلكين، وأنت ترى تأثير تشديد السياسة النقدية".

وتابعت: "ألمانيا، ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، تتأثر بالتباطؤ في الصين، إنها تصدر الكثير إلى الصين، فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل".

وأضافت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تتوقع حدوث ركود في أي من الاقتصادات الكبرى، على الرغم من أن النشاط الحذر سيظل ضعيفًا وحذرت من أن هناك مخاطر على التوقعات إذا ظل التضخم مرتفعًا بشكل عنيد أو تدهور النشاط في الصين بشكل أكبر.