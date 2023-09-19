الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مهرجان الترنيمة يستقبل السفير البابوي بمصر وأسقف عاصمة كوبا

كنيسة
كنيسة

استقبل أعضاء فرق كورال الكنائس، التي تخدم السودانيين والجنوب سودانيين بمصر، المجتمعين في مهرجان الترنيمة، تحت شعار "هللويا سبحو الرب من السموات سبحوه من الأعالي"، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأسقف عاصمة كوبا، المرافق له، مع مدير الإكليريكية.

جاء ذلك بحضور المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وبعض الآباء الكهنة، حيث تضمن اليوم الاحتفال بعيد جراحات القديس فرنسيس الآسيزي.

وعلى صعيد أخر، استقبل مكتب كاريتاس، قطاع اللاجئين، بالإسكندرية، السيدة آن شو، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي بمصر.

وخلال الزيارة، تفقدت السيدة آن شو، الخدمات المقدمة ضمن مشروع "إيد بإيد"، الممول جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا المشروع، مخصص، لدعم المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، بالإسكندرية، والمحافظات الساحلية.

بدء العام الدراسي بإكليريكية المحرق ومعهد ديديموس

وعلى صعيد أخر، نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق بأسيوط، حفل افتتاح العام الدراسي بالكلية وبمعهد القديس ديديموس للمرتلين بالدير ذاته، وبحضور صاحبي النيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص. 
بدأ الحفل بصلاة القداس الإلهي، وألقى نيافة الأنبا فيلوباتير كلمة ترحيب بالطلبة الجدد، ورتل الطلبة خلال الاحتفال شعار الكلية، كما شارك في الحفل أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد للأحتفال بعيد الصليب 2023، وذلك في 27 سبتمبر 2023، بإقامة صلوات القداس الإلهي الذي يترأسه أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الإيبارشيات والكنائس داخل مصر وبلاد المهجر.

كما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد 2023 في 25 نوفمبر 2023 بالقداسات الإلهية

إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات صوم الميلاد 2023، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسًا خلال الصوم.

أعضاء فرق كورال الكنائس تخدم الأخوة السودانيين الأخوات السودانيات جنوب السودانيين بمصر المجتمعين في مهرجان الترنيمة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري السفير البابوي بمصر أسقف عاصمة كوبا

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