الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ اقتصاد زراعي: توسعات كبيرة في المشروعات الزراعية بمصر

الدكتور أشرف كمال،
الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التوسعات الكبيرة بالرقعة الزراعية أمر مهم وحيوي للغاية، والدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة في ظل الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأكراونية.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترانيوز"، أن افتتاح مشروعات شرق العوينات يبرز المساحات التي أضيفت لزراعة وإنتاج القمح، حيث تم إضافة مساحات ضخمة لزراعة القمح تصل لـ 90 ألف فدان في مشروع الدلتا، و200 ألف فدان في مشروع توشكى الخير وغيرها من التوسعات الأخرى.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أنه من المتوقع هذا العام مستهدف وصول المساحات المزروعة فى مصر إلى 10 ملايين فدان، بعد أن كانت 9.7 ملايين فدان العام الماضى، التي حدثت من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، موضحًا أن كل هذه الجهود تعمل في اتجاه زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي للمواطنين.

يستهدف وصول المساحات المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن جميع المشروعات القومية في الزراعة، ومراكز البحوث الزراعية، ومراكز بحوث الصحراء، والكليات الزراعية على مستوى الجمهورية، يعملوا من أجل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي.

الاقتصاد الزراعي لرقعة الزراعية لتوسعات الكبيرة شرق العوينات مشروعات القمح الإكتفاء الذاتي الأمن الغذائي

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