الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الزراعة": بعد أشهر قليلة ستبلغ رقعة مصر الزراعية 10 ملايين فدان

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة توفر كل الدعم للمستمثرين، مضيفًا: "الواقع أمامنا لا نحتاج لأحد أن يشرح لنا، ما تراه العين يختلف عن ما تسمعه الأذن".

وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المُذاع على قناة "CBC": "كل مواطن مصري يجب أن يرى ما حققته دولته ويكون فخروًا بذلك، وبعد أشهر ستبلغ رقعتنا الزراعية 10 ملايين فدان أي ما يقارب 150 مليون طن منتجات زراعية".

وتابع: "لدينا رقعة زراعية تقدر بحوالي 6 ملايين فدان وسيتم قريبًا إضافة 4 ملايين قدان لتصبح 10 ملايين".

وشدد على ضرورة أن يرى المصريون إنجازات الدولة على الأرض وعدم أخذ الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "تم إضافة 300 ألف فدان للرقعة الزراعية في مصر، وهناك مناطق جديدة أيضًا يتم حصرها ودراستها لمعرفة صلاحية التربة بها من أجل زراعتها وستكون مفاجأة للمصريين".

كما أكد مستشار وزير الزراعة أن مصر تنتهج إجراءات استباقية، مضيفًا: "وزير التموين اليوم كان يتحدث عن إنشاء صوامع كان أخرنا مليون طن والآن نستطيع تخزين حتى 5 ملايين طن".

الزراعة رقعة مصر الزراعية الدكتور محمد فهيم برنامج مانشيت cbc

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