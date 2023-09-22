منها قائمة للأغاني السعيدة.. طرق لطيفة للخروج من حالات الاكتئاب

يعد الاستماع إلى الأغاني من الأمور التي تجعلنا سعداء، وكذلك فهو واحد من الطرق التي تساعدنا على الخروج من حالة وظاهرة تهمنا وهي علاج الاكتئاب.

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يشعر فيه الشخص بالحزن المستمر أو انخفاض الحالة المزاجية، يمكن أن يحدث نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب لكن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يفقدون اهتمامهم ببطء بكل شيء ويجدون أن كل شيء لا معنى له.

أبرز أعراض الاكتئاب

ومن أعراض الاكتئاب نوبات الغضب والشعور بالحزن واضطرابات النوم وفقدان الاهتمام، وفي حديثه عن الطرق اللطيفة لعلاج الاكتئاب، كتب المعالج أندريا إيفجينيو: "إضفاء البهجة على يوم شخص ما بمجاملة صادقة، وتحدي الاكتئاب بأفعال معاكسة، وجمع اللحظات التي تجعل قلبك يبتسم، واحتضان التعلم مدى الحياة، وصياغة قائمة تشغيل تشعرك بالسعادة. هذه الخطوات هي دفعتي اللطيفة للتغلب على الاكتئاب - تذكير بأن الأفعال الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى شفاء كبير.إن اكتشاف طريقك إلى الصحة العقلية هو رحلة فريدة من نوعها.

بعض الطرق اللطيفة للخروج من حالات الاكتئاب

1- متابعة الأنشطة السعيدة بنشاط:

يجب أن نتابع الهوايات والأشياء التي نتحمس لها بنشاط. الأشياء التي يمكن أن تجعلنا سعداء يجب القيام بها في كثير من الأحيان، إن ملء الحصالة التي تشعرنا بالسعادة سيضمن أن لدينا شيئًا نتطلع إليه في لحظاتنا المظلمة.

2- قائمة الإنجازات:

إن تدوين الإنجازات – مهما كانت صغيرة – سيساعدنا على النظر إلى الجانب المشرق من الأشياء، وهذا سيجعلنا أيضًا نشعر بالسعادة تجاه أنفسنا.

3- تبرع بوقت لقضية ما:

إن القضية التي تهمنا أو ذات معنى بالنسبة لنا،سوف تساعدنا على إعادة الاهتمام وتجعلنا نشعر بأننا ساهمنا بشيء للآخرين.

4- قائمة تشغيل للأغاني السعيدة:

يجب علينا إنشاء قائمة تشغيل للأغاني التي تجعلنا سعداء أو نريد الرقص، في الأوقات التي نشعر فيها بالكآبة، يجب علينا تشغيل الأغاني وشفاء الحالة المزاجية ببطء.

5- تعلم شيئًا جديدًا:

عندما نخصص وقتًا لتعلم شيء جديد، فإننا ننخرط على الفور في ذلك ونجد اهتمامات جديدة. إن تعلم شيء جديد سيبعد أذهاننا عن الأفكار القاتمة ويجعلنا سعداء.