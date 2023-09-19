الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته لإصرارها على تربية القطط بمنزل الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

" قلبتلى الشقة قطط وانا بقرف منهم جدا ولا بقيت عارف اكل ولا أعيش"، بهذه الكلمات بدأ تامر .ع دعواه التى تقدم بها لـمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته والتى تحمل رقم 684 لسنة 2023، يطالب فيها بإثبات نشوزها بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب تربيتها للقطط داخل مسكن الزوجية.

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تفاصيل دعوى نشوز تقدم بها زوج بمحكمة الأسرة


عناد مستمر واستهتار بالحياة الزوجية

وقال الزوج فى دعواه،  لم يمر على زواجنا سوى شهور وبرغم أننا متزوجين بعد قصة حب طويلة استمرت لسنتين إلا أن حياتنا الزوجية أصبحت كلها تعيسة بسبب عنادها المستمر واستهتارها بحياتنا الزوجية، 
فبأيام خطبتنا علمت بعشقها للقطط وبرغم ذلك  كان يرفض والدها بأن تربي قطط فى المنزل وعندما سألتني عن موافقتي على تربيتها للقطط بعد زواجنا ام لا وبرغم عدم حبي للقطط إلا أنى لم أرفض، وقلت لها "هتبقى شقتك اعملي فيها اللي انتى عوزاه " .

وتابع تامر حديثه : لكن بعد الزواج بشهرين  اكتشفت إحضارها لـ 3 قطط صغار وقطة كبيرة ، فلم أعترض على وجودهم فى بداية الأمر بالأخص وأنها اخبرننى بأنهم سيكونوا تسليتها الوحيدة أثناء غيابي في العمل.

لكن بعد فترة أصبحت  الحياة في المنزل صعبة وشعر القطط متواجد فى كل شئ حتى فى الطعام ، حتى أصبت بقرف شديد وامتنعت على الطعام بالمنزل، بالإضافة إلي أنهم قاموا بإتلاف كراسي السفرة بأظافرهم، واصبحنا انا وزوجتي بمشاكل كثيرة وطلبت منها تسريبهم لكنها رفضت، وأخذت الموضوع معى بنطاق العند.

 وتابع في النهاية قمت بأخذ القطط ووضعتهم فى صندوق وتسريبهم رغما عنها ،  فظلت تصرخ وتبكي وقامت بأخذ اغراضها وتركت منزل الزوجية وغادرت وعندما توجهت لأهلها وجدت منهم لوما كبيرا واتهمونى بأننى لست رجل ولم احترم كلمتى معها، مشيرين إلى أنني وعدتها بتربيتهم من ايام الخطوبة، حاولت إرجاعها كثيرا لكن شرطها الوحيد هو إرجاع القطط لها، ومنذ أربع شهور ونحن بهذا الوضع لذلك لجأت الى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية لإثبات نشوزها.

مسكن الزوجية دعوى قضائية نشوز محكمة الاسرة تربية القطط

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