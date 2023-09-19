"التعليم" تعلن توزيع منهج مادة اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية

أعلن مكتب مستشار مادة اللغة الفرنسية، بمركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الفرنسية، من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر وفقا للخريطة الزمنية المقررة.

وخصصت الوزارة أن يكون شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة الفرنسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

ويمكن لجميع الطلاب والمعلمين الاطلاع على توزيع المنهج من خلال الصور المرفقة، للتعرف على المنهج.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ويبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2024 في كل المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات)، حيث تبدأ اجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم 8 فبراير 2024.

وتستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوعا دراسيا منها نحو 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و 16 أسبوعا للفصل الدراسي الثاني وتم توحيد الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية لكي يتم توحيد الإجازات سواء منتصف العام أو أحر العام لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة والدبومات الفنية 2023/ 2024

كما تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل وفقًا للمخطط الزمني للعام الجديد 2023/ 2024 والمعتمد رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية.

توزيع منهج اللغة الفرنسية

توزيع منهج اللغة الفرنسية