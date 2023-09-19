وزير الإنتاج الحربي يبحث مع "بوبروفينسكي" التعاون بالمجالات العسكرية وتصدير الصلب المدرع

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي كريستوف بوبروفينسكى وزير دفاع المجر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية وأوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة.

في بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح، بـ"بوبروفينسكي" وزير دفاع المجر والوفد المرافق له، وتم التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والاهتمام الخاص الذي توليه مصر للحرص على امتداد هذه العلاقات وهو ما يتضح جليا من خلال تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة المجر عامي 2017 و2021 للمشاركة في قمة دول تجمع "الفيشجراد"، كما قام رئيس دولة المجر بزيارة مصر عام 2019.

16 شركة صناعية

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى باستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، حيث يتبع الوزارة (16) شركة صناعية و(4) شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

وأشار الوزير محمد صلاح خلال اللقاء إلى أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية العاملة بمجالات مماثلة سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمي للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتها ومصانعها وهو ما يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

دراسة إمكانية التعاون في عدد من المجالات العسكرية

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى دراسة إمكانية التعاون في عدد من المجالات العسكرية ومنها تبادل الخبرات بمجال تطوير وإطالة أعمار المعدات الشرقية، توريد خامات الإنتاج ومكونات المنتجات العسكرية، الترويج لتصدير الصلب المدرع.

وعلى مستوى الشق المدني تم مناقشة إمكانية التعاون لتوريد خامات ومستلزمات إنتاج محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدات تنقية مياه الشرب بمكوناتها، التصنيع المشترك للمعدات والمستلزمات الطبية، تصنيع معدات النقل المتداول، تصنيع الشاشات الذكية، إنتاج اسطوانات الغاز الطبيعي للسيارات والأوتوبيسات، إنتاج المحركات الكهربائية، والتعاون في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية.

من جانبه، أكد كريستوف بوبروفينسكى وزير دفاع المجر على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين.

وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم وتشجيع الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين الصناعة وباعتبارها إحدى الكيانات الصناعية الهامة في مصر وتقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

وفي نهاية اللقاء حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة لكريستوف بوبروفينسكي وزير دفاع المجر وللشركات المجرية للمشاركة في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "EDEX 2023" وسيقام بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن وفد مجري سيزور شركتيّ "م/200، م / 300" اليوم للتعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة خلال اللقاء ودراسة إمكانية تنفيذها والبدء فيها كما تم توجيه الدعوة للوزير محمد صلاح مستقبلاً لزيارة الشركات المجرية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن جانب دولة المجر أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة والدكتورة بياتا مارجيتاى بيكت مدير مكتب وزير الدفاع والدكتور ديفيد كلاكسمان نائب وزير الدولة للصناعات الدفاعية والمشتريات واللواء فيرينك كاجارى نائب رئيس أركان القوات المسلحة المجرية وأندراس ون خبير الأسلحة.