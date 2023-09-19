الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب سلاحف وضب سيناوى وثعابين بمطار القاهرة (صور)

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ، من ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، بحيازتهم "68 سلحفة مصرية حية – 75 ضبا سيناويا  – 6 ثعابين" مخبأة داخل حقائبهم.

وبالعرض على الجهات المختصة بالميناء أفادت بأن المضبوطات محظور الاتجار بها وتصديرها، وتم التحفظ عليها بمعرفة الجهات المعنية.

إحباط تهريب 68 سلحفة حية و75 ضبا سيناويا 

وبمواجهتهم قرروا اعتزامهم تهريب المضبوطات بالخارج بغرض بيعها، وتحقيق استفادة مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كل التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

ميناء القاهرة الجوي أمن المنافذ سلاحف مصرية وزارة الداخلية تهريب البضائع المنافذ الجمركية

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