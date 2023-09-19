الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ترحيل مواطن روسى خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

قرر اللواء محمود توفيق،  وزير الداخلية، إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام.

وجاء في القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخـول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26 /8/ 2023 بشأن طلب إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر "يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلـق بالصالح العـام DALER AKRAMOV (روسى الجنسية- مواليد 19/12/1985).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.

وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وفي السياق ذاته، كانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والذي يحمل رقم 1579 لسنة 2023، بشأن منح بعض الأشخاص الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ونصت المادة الأولى على أنه يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم يوسف جمال جابر محمد، وآخرهم أحمد محمد حسين عبدالغني، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

بعض أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية: 

يوسف جمال جابر محمد، فرنسا، 25/12/2004 الفرنسية.

أحمد يسرى أبوشيبة، فرنسا، 22/1/2001 الفرنسية. 

محمود عبدالعليم أحمد إبراهيم، الجيزة، 6/11/1973 التركية. 

سارا مصطفى أحمد طه دياب، الجيزة، 29/10/1977 التركية. 

جهيزة حسن على محمد على، الإسكندرية، 7/11/1985 التركية.

وزير الداخلية الامن العام وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات روسي الجنسية

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