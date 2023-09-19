انتشال جثة مجهول الهوية من ترعة الإسماعيلية بالخانكة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة شخص مجهول الهوية، عثر عليه غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تبين أنه في العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أى أوراق ثبوتية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والعصبية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك نشر صورة المتوفى للوصول لأهليته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شخص طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الخامس من العمر، يبلغ طوله نحو 165 سم، يرتدي ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية والعصبية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

سقط في نهر النيل.. غرق شاب يحول حفل زفاف لمأتم بالأقصر

في سياق آخر، تحول فرح إلى مأتم بعد مصرع شاب يبلغ من العمر 19 عامًا غرقًا بنهر النيل، أثناء حضوره إلى الأقصر لحضور حفل زفاف أحد أقاربه بنجع الوحدة بقرية البغدادي شرق الأقصر.

بداية الحادث عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد غرق شاب يدعي "علام أحمد" 19 عامًا بنهر النيل بالقرب من مرسى الإدريسي بنجع الوحدة بمنطقة البغدادي شرق الأقصر.

انتقلت على الفور أجهزة الشرطة والأجهزة المعنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم انتشال جثة الغريق ونقله على الفور إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي الأقصر العام التابعة لهيئة الرعايا الصحية بالأقصر لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذويه باستلام الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي توالي تحقيقاتها في أسباب الحادث.