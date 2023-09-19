إطلاق النسخة السادسة من "كشاف المترجمين"

احتفالاً بالعيد القومي للشرقية..

يستكمل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالاته بالأعياد القومية للمحافظات، حيث يطلق النسخة السادسة من "كشاف المترجمين" احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وقالت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة إنه حرصًا من وزارة الثقافة المصرية، ممثلة فى المركز القومى للترجمة على تعريف شباب مصر بالأحداث القومية والوطنية وعلى التعريف بأبرز العلماء والأدباء والمثقفين والكُتَّاب والسياسيين بجميع المحافظات أطلق المركز مبادرة ثقافية للاحتفال بالأعياد القومية للمحافظات.

وأشارت إلى أن المبادرة ترتكز على طرح مختارات من نصوص من أعمال مبدعى كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، وتهدف من جانب آخر إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الترجمة.

وأضافت أنه في هذا الإطار احتفل المركز خلال الأشهر الماضية بالأعياد القومية لكل من محافظتى الإسكندرية والقليوبية وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية فإن المركز، تقديرًا لدور المحافظة ومبدعيها في إثراء الثقافة المصرية، يعلن عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة الشرقية هما: الأديب يوسف أبورية، والشاعر صالح جودت لتذكير بأعمالهما ودورهما في الحياة الأدبية والثقافية.

أولا: كيفية المشاركة في "كشاف المترجمين"

وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1. يقوم المتسابق بتحميل النص الذى يريد ترجمته من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

- نص مختار من رواية: "تل الهوى"، للأديب: يوسف أبورية.

- نص شعرى مختار من ديوان: "الله والنيل والحب"، للشاعر: صالح جودت.

2. تتم الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3. يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف wordو pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

4. آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 3 أكتوبر 2023.

5. لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.