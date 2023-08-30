"القومي للترجمة" يعلن تفاصيل مبادرة "كشاف المترجمين" فى دورتها الأولى

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تفاصيل مبادرة "كشاف المترجمين" فى دورتها الأولى سبتمبر 2023، والتي تستهدف اكتشاف المواهب الشابة في مجال الترجمة ودعمها، عبر إدماجها في مسارات للعمل والمشاركة مع المركز القومي للترجمة في إنجاز ترجمات مهمة تضاف إلى رصيده، واستثمارا للنتائج المبهرة التي حققها المركز في مسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية "ترجم.. أبدع".

وأشار بيان المركز القومي للترجمة فى بيان صحفي إلى شروط المشاركة فى المبادرة لطلاب الدراسات العليا والباحثين المتميزين من الكليات الأدبية والعلمية من الجامعات المصرية كافة لترشيح كتب للترجمة، على أن يكون الترشيح وفق الشرطين التاليين: تكون الأعمال المرشحة للترجمة في الملك العام وليس لها حقوق ترجمة، وأن لا يكون قد سبق ترجمة هذه الأعمال.

كيفية المشاركة في المبادرة ؟

تتضمن شروط المشاركة فى المبادرة أن تقوم الكليات/ الأقسام الراغبة في المشاركة في المبادرة بتكوين فريق من الطلاب والباحثين المتميزين لديها، على أن يكون عدد أعضاء الفريق بواقع من (2) إلى (3) باحثين بالإضافة إلى مشرف الفريق، وأن يقدم الفريق مقترحه للترجمة وفقًا للشرطيين السابق ذكرهما أعلاه، على أن يشمل المقترح التالي: عينة من الترجمة لا تقل عن عشر صفحات، بالإضافة إلى صورة ورقية من الجزء التي تمت ترجمته من النص الأجنبي، وغلاف العمل الأجنبي وصفحة الناشر وفهرس المحتويات، ونبذة عن أهمية العمل لا تزيد عن صفحتين، كما ترفق السير الذاتية متضمنة بيانات الاتصال وصور الرقم القومي لكل عضو في الفريق.

ومن بين شروط الاشتراك، ان يكون دور المشرف مساعدة الفريق في اختيار العمل المراد ترجمته وفق الشرطين السابق ذكرهما، وتقسيم العمل بين أعضاء فريقه ومعاونتهم، ومراجعة الترجمة كاملة، وأن يحق للقسم الواحد التقدم بمقترحين بحد أقصى، كما يجوز أن يكون فريق العمل من قسمين مختلفين. وتعطى الأولوية لفرق العمل المكونة من أقسام اللغات والأقسام ذات التخصصات المعرفية الأخرى، وأن ترسل مقترحات الترجمة ورقيًا إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز خلال الفترة من الأحد 2 سبتمبر 2023 إلى الخميس 28 سبتمبر 2023.

إجراءات عمل المبادرة

تعرض المقترحات كافة على لجنة الهيئة الاستشارية بالمركز لإبداء الرأى، وفي حالة الموافقة على أحد المقترحات المقدمة يقوم المركز بالتواصل مع المشرف على الفريق، للتعاقد معه وفريقه على ترجمة الكتاب، ويلتزم المشرف وفريقه بالعمل وفق القواعد التي يضعها المركز.