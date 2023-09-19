ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الإثنين، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو.

وقال بيستوريوس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن "ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات جديدة، تشمل ذخيرة إضافية".

وأضاف بيستوريوس: أن "الذخيرة هي أكثر ما تحتاج إليه أوكرانيا.. بالإضافة إلى ذلك، سنساعد بالمعدات الدفاعية وأنظمة إزالة الألغام".

وتابع: "ومع اقتراب فصل الشتاء، سنرسل الملابس، ومولدات الكهرباء، وسيبلغ الحجم الإجمالي للحزمة 400 مليون يورو"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم عن الصحيفة الألمانية.

قرار تزويد كييف بصواريخ "تاوروس" لم يتخذ بعد

وكان بيستوريوس، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المجنحة البعيدة المدى "تلقائيا" في حال قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS .

وقال للصحفيين بحسب ما نقلت "رويترز": إنه "لا يوجد أي شيء تلقائي في هذه الحرب".

وأضاف وزير الدفاع الألماني: "أن ألمانيا لم تقرر بعد ما إذا ستزود أوكرانيا بصواريخ تاوروس أم لا".

وتطالب كييف برلين بتزويدها صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز تاوروس لاستخدامها في تدمير التحصينات الروسية على الأراضي الأوكرانية المحتلة.

طلب بتسليم العشرات من مركبة مشاة قتالية طراز "ماردر"

وأعلنت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية أنها ستقوم بتسليم 40 مركبة مشاة قتالية أخرى إلى أوكرانيا.

وذكرت الشركة الألمانية، في بيان، أن الحكومة الفيدرالية الألمانية كلفتها بتسليم 40 مركبة مشاة قتالية أخرى من طراز "ماردر" إلى أوكرانيا، موضحة أنه تم تقديم الطلب الشهر الماضي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت الشركة إلى أنها تواصل إصلاح مركبات المشاة التي كانت مملوكة للجيش الألماني سابقًا بأقصى سرعة، بحيث يمكنها تسليم الدفعة الجديدة من المركبات إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وبهذا الطلب سيرتفع العدد الإجمالي لمركبات "ماردر"، التي ستقوم شركة "راينميتال" بتسليمها إلى أوكرانيا إلى 80 مركبة.