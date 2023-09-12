الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الإدارة الأمريكية" تقترب من الموافقة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "ATACMS" 

صواريخ ATACMS 
صواريخ ATACMS 

صرح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لـأوكرانيا، على ما أوردت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.

 

وقال المسؤولين: "إن الولايات المتحدة بعد أن رأت استخداما ناجحا للقذائف العنقودية من عيار 155 ملم، تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ  ATACMS أو GMLRS بنسختهما المحشوة بالقنابل العنقودية أو تزويد القوات الأوكرانية بالنوعين معا من الصواريخ في آن واحد".

 

وقالت المصادر لـ "رويترز" إنه "مع إحراز الهجوم الأوكراني على القوات الروسية بوادر التقدم، تسعى الإدارة لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية في اللحظة الحيوية".

 

وحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة تخطط لضم القذائف العنقودية البعيدة المدى إلى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي ستسحب من الترسانات الأمريكية.

 

القرار النهائي لم يتخذ بعد

ولفتت المصادر إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، فيما أشارت "رويترز" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على هذه المعلومات.

يشار إلى أن أوكرانيا تستخدم حاليا قذائف عنقودية للمدفعية تحمل نحو 48 قنبلة صغيرة، ويبلغ مداها الأقصى نحو 30 كلم، بينما يمكن لصواريخ ATACMS أن تحمل نحو 300 قنبلة أو أكثر لمسافة 300 كلم، وصواريخ GMLRS ما يصل إلى 404 قنابل صغيرة لمسافة أكثر من 70 كلم.

 

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة تدرس تزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية البعيدة المدى.

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كييف: توريد صواريخ "إيه تى إيه سى إم إس" لأوكرانيا لا يزال قيد البحث

وأكدت الصحيفة أن السياسيين في الغرب بدأوا الاستعداد لاستمرار الحرب حتى ربيع أو صيف 2024، بينما ينظر الغرب إلى بدء محادثات السلام المحتملة بين موسكو وكييف بأنه يتطلب هجوما مضادا ناجحا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

 

وطلبت أوكرانيا مرارا صواريخ ATACMS من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستسمح لها بضرب خطوط الإمداد والقواعد الجوية في عمق الدفاعات الروسية.

الادارة الامريكية صواريخ ATACMS طويلة المدى ​كييف توريد الحرب الروسية - الأوكرانية

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