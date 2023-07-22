"واشنطن بوست": أمريكا ليست فى عجلة من أمرها لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لتزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية بعيدة المدى في المستقبل القريب.

ونقلت الوكالة عن مسئولين أمريكيين في البيت الأبيض والبنتاجون، قولهم إن إدارة بايدن "متمسكة، في الوقت الحالي على الأقل"، برفضها إرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا على الرغم من الضغوط المتزايدة من المشرعين الأمريكيين ونداءات الحكومة في كييف.

وأكد المسئولون الأمريكيون أنه "لم يطرأ أي تغيير في النهج الأمريكي، كما لم يكن هناك أي مباحثات داخلية بهذا الصدد خلال الأشهر الأخيرة".

ووفق الصحيفة يعتقد البنتاجون أن كييف لديها احتياجات أخرى أكثر إلحاحًا من ATACMS، ويخشى أن إرسال ما يكفي إلى أوكرانيا لإحداث فرق في ساحة المعركة سيقوض بشدة استعداد الولايات المتحدة للصراعات المحتملة الأخرى.

وقال مسئولون إن عدد ATACMS في المخزونات الأمريكية ثابت، وفي انتظار استبداله بالجيل التالي صاروخ Precision Strike بعيد المدى، المسمى Prism، والذي من المتوقع أن يدخل الخدمة بحلول نهاية هذا العام.

ولا تزال شركة لوكهيد مارتن تصنع 500 ATACMS كل عام، ولكن كل هذا الإنتاج مخصص للبيع إلى دول أخرى.

منظومة ضرورية لكييف لحسم الحرب

وترى أوكرانيا أن نظام ATACMS، الذي يبلغ مداه 190 ميلًا، "ضروري لتدمير مواقع القيادة والمناطق اللوجستية بعيدًا عن الخطوط الأمامية الروسية".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي يوم 7 يوليو في براغ: "بدون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط تنفيذ مهمة هجومية، ولكن أيضًا إجراء عملية دفاعية".

سيسمح نظام ATACMS للقوات الأوكرانية باستهداف أبعد المناطق في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا من خطوطها الأمامية الحالية، بما في ذلك جسر كيرتش الذي يبلغ طوله 12 ميلًا والقاعدة البحرية الروسية في سيفاستوبول.

وردًا على سؤال في منتدى آسبن الأمني يوم الخميس عما هو على رأس قائمة الاحتياجات الأمنية في أوكرانيا، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي الرئاسي: "ستكون إجابتي بسيطة للغاية. في هذه المرحلة، الأمر واضح جدًا ومفهوم. نحن بحاجة إلى قرارات بشأن ATACMS وننتظرها".