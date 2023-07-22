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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ساليفان: بايدن وزيلينسكي مستمران في بحث إمكانية توريد صواريخ ATACMS لكييف

مستشار الرئيس الأمريكي
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان

صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، بأن جو بايدن، يواصل مناقشة تقديم صواريخ ATACMS لكييف مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال ساليفان خلال منتدى "آسبن" الأمني، الجمعة، إن "تسليم ATACMS أو عدم تسليمها في نهاية المطاف هو قرار الرئيس، وهو تحدث عن ذلك مع الرئيس زيلينسكي".

وأكد: "أنهما يواصلان هذا الحديث. ولا أريد أن أخيب آمالكم، ولكن لا يوجد لدي ما أعلن عنه اليوم" بهذا الصدد.

وكانت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، صابرينا سينغ، قد صرحت في وقت سابق بأن مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS، التي يصل مداها إلى نحو 300 كلم، لا تزال على الطاولة، لكن واشنطن تعتبر أن القوات الأوكرانية تمتلك كل ما تحتاج إليه في ميدان القتال.

وأكد البنتاجون في أواخر يونيو الماضي، عدم اتخاذ أي قرار بعد بشأن تقديم هذه الصواريخ لأوكرانيا.
 

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