الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يصل أمريكا للقاء بايدن وحضور اجتماعات الأمم المتحدة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  إلى نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة على أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على منصة "إكس"، "وصلت مع أولينا زيلينسكا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة واشنطن" في إشارة إلى أنه سافر مع زوجته.

وأوضح أنه سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في الأمم المتحدة قبل أن يلتقي بايدن في واشنطن، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".

في حين ذكرت وكالة "بلومبيرج"، أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى هذا الأسبوع في نيويورك في محاولة لتجاوز الخلافات بشأن الحرب الروسية.

وأشارت إلى أن اللقاء من المقرر عقده في الساعة الـ4 من عصر الأربعاء المُقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرجحة أن يجدد زيلينسكي جهوده لإقناع دول جنوب أمريكا باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد روسيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إكس نيويورك الولايات المتحدة

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