الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض "أهلاً بالمدارس" بدمياط الجديدة

معرض المدارس
معرض المدارس

افتتح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه المهندس محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط معرض أهلاً بالمدارس فى إطار التعاون المثمر بين جهاز المدينة والغرفة التجارية بدمياط لخدمة سكان المدينة حيث يتم طرح المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تدعيم الصناعة المحلية ودعم المواطنين باسعار مخفضة وجوده عالية لمتتطلبات الاسرة المصرية للعام الدراسي الجديد.

تم افتتاح معرض “أهلاً المدارس” تحت رعاية رئيس الجمهورية لمبادرة كلنا واحد اهلا بالمدارس؛ لرفع الغلاء عن الأسرة المصرية وتشجيع المنتج المحلى وفى اطار توجيهات د.المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان وعبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتوفير الخدمات لسكان المدن الجديدة.

ووجهت د.منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لجلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط .

ووجهت د.منال عوض تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بوضع خطة محددة للتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد لاستقبال الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم ، وبما يضمن سير العملية التعليمية بالشكل اللائق وتحت مظلة من الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنظومة، مؤكدة التأكد من إتمام أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس وكفاءة الانارة بها وتطبيق معايير السلامة والأمان بها ومتطلبات الحماية المدنية وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس والتأكد من إزالة أي ملصقات او كتابات بسور المدارس للاهتمام بالشكل العام لها.

وأكدت محافظ دمياط أهمية التنظيم الجيد لطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لغرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن وتوزيع الكتب الدراسية، مؤكدة على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بتنفيذ تلك الإجراءات، حيث أكدت أنه سيتم متابعة ذلك كما سيتم محاسبة المقصرين.

اهلا بالمدارس محافظة دمياط الغرفة التجارية دمياط الجديدة دمياط

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