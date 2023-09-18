خبير: نحتاج حملات توعية لمواجهة محاولات “السوشيال ميديا” لتزييف التاريخ

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن “السوشيال ميديا” تلعب دور سلبي خطير في تزييف الوقائع التاريخية المصرية، معبرًا: "الشباب المصري يحتاج إلى تنمية الوعي بالتاريخ ونحن في أمس الحاجة إلى التنبيه من خطورة السوشيال ميديا ومحاولات تزييف التاريخ".

نصر أكتوبر

وطالب الدكتور جمال شقرة، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، الدولة المصرية بضرورة عمل سلسلة من الاحتفالات بمرور 50 عاماً على نصر أكتوبر.

وأضاف في حديثه، أن نصر أكتوبر رسخ عقيدة الجيش المصري في عدم التفريط في الأرض وإيمان الشعب بجيشه حتى بعد هزيمة 5 يونيو، لافتا إلى أن العالم كله كتب عن حرب أكتوبر بكل لغات العالم.

خداع العدو الإسرائيلي

واستطرد: “جميع المراكز المتخصصة كانت تؤكد استحالة عبور قناة السويس واستحالة انتصار الجيش المصري، لكن المفاجأة اللي عملها الجيش من تخطيط وإدارة للحرب وشجاعة أذهلت العالم كله”.