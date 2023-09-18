مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف سر القلق الأمريكي بعد صفقة التبادل مع إيران

قال رامي جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى كثيرًا من صفقة تبادل الجنود الأمريكيين مع إيران، وكانت في البداية تخشى من فشلها.

وبعد نجاح الصفقة، فإن الإدارة الأمريكية تخشى من هجوم الجمهوريين والصحافة المحسوبة عليهم، والتي ترى أن إدارة جو بايدن، تساهلت في الكثير بهذا الشأن.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جون كيربي، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، رد على سؤال حول سبب دفع 6 مليار دولار لإيران رغم أنه سيتم مبادلة الجنود الأمريكيين بآخرين إيرانيين قائلًا إنها ليست أموالًا أمريكية ولكنها أموال إيرانية وسيتم وضعها في بنك وسيط وسوف يتم استخدامها في الأغراض الإنسانية فقط.

وعن ضمانة استخدام المبالغ المالية في الأغراض الإنسانية، أكد “جون كيربي” أن هذا الحساب مراقب وسوف يتم التأكد من أوجه صرف هذه الأموال.

سبب خروج وزير الخارجية الأمريكي بمؤتمر صحفي عاجل

ونسب "جبر"، سبب الظهور السريع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي، إلى محاولة أمريكا لتخطى مأزق الظهور الرخو أمام إيران، ولهذا أكد خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة إيران بسبب أنشطتها المزعزعة للإستقرار وهذا نفس ما قاله "بايدن" وكل هذا للدفاع عن الصفقة حتى لا تظهر بأنها إدارة تتعاون بتهاون مع إيران وأنه يجب التضييق عليها حتى لا تستطيع شراء أسلحة أخرى.

وأشار إلى أن إيران لا تزال تحتجز جنود أمريكيين، وكذلك آخرين من فنزويلا، وروسيا، وكوريا الشمالية.